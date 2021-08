Tarnów pozyskał kilkanaście milionów złotych z funduszy norweskich. Na co zostanie przeznaczona dotacja? Urzędnicy jeszcze tego nie wiedzą

Pieniądze pochodzą z programu "Rozwój lokalny", który był przeznaczony dla małych i średnich miast, takich jak Tarnów. Urzędnicy magistratu o dotację z funduszy norweskich zaczęli się strać już w 2019 roku. Wniosek w tej sprawie przeszedł przez dwa etapy kwalifikacyjne. Ostatecznie został oceniony najlepiej ze wszystkich 255 miast, które również starały się o pokaźne dofinansowanie.

- Chciałem podziękować całemu zespołowi, który pracował przez wiele miesięcy nad przygotowaniem wniosku. W pierwszym etapie uczestniczyło 255 miast, w drugim 54, a ostatecznie znaleźliśmy się w gronie 29 miast, które uzyskały wsparcie - podkreśla Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.

Na co Tarnów przeznaczy pieniądze z dotacji?

Do miejskiej kasy trafi ponad 3,5 mln euro. Nie wiadomo jednak na co zostaną przeznaczone pieniądze z dotacji. Urzędnicy we wniosku o dofinansowanie starali się bowiem o 10 mln euro, które miały być wsparciem dla 87 projektów realizowanych w mieście.