Tarnów. Voyager znów będzie woził pasażerów z Tarnowa i okolic do Krakowa. Przewoźnik uruchamia też nową linię, przez Ryglice i Skrzyszów

- Pomysł był oparty na tym, żeby dowozić pasażerów do mniejszych miejscowości pod Tarnowem. Aby połączyć takie miejscowości jak Skrzyszów, bo jest to duże skupisko pasażerów, bezpośrednio z Krakowem. Zobaczymy, jak się to przełoży na rzeczywistą frekwencję wśród pasażerów, ale ufamy, że to połączenia się utrzyma - podkreśla Kamil Wojtarowicz.