Tarnów. Wysypisko przy ul. Komunalnej zostanie powiększone. Mieszkańcy Krzyża boją się, że to oznacza jeszcze większy smród w ich dzielnicy

Nowy sektor na składowisku odpadów w Tarnowie

Na wysypisku przy ulicy Komunalnej w Tarnowie znajduje się już pięć zapełnionych odpadami, zamkniętych i zrekultywowanych sektorów, które tworzą porośnięte trawą hałdy o wysokości 16 metrów na ponad 9 hektarach. Te trafiają obecnie na szósty sektor, zbudowany w 2016 roku o powierzchni 2,2 hektara.

- Jego zapełnienie, przy obecnych ilościach dostarczanych odpadów może zająć półtora, góra dwa lata. Tak więc musimy mieć przygotowany kolejny sektor, aby nie okazało się za późno, że na wysypisku zabrakło miejsca i nie ma co z nimi zrobić – mówi Piotr Zieliński z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Tarnowie.

Nowy – VII sektor wielkościowo ma być zbliżony do poprzednich, a wraz z sektorami V i VI docelowo tworzyć ma jedną hałdę. Aby mógł przyjąć odpady wcześniej musi zostać wykonane szczelne dno niecki, drenaż i zbiornik na odcieki, aby te nie przedostały się do wód podziemnych i nie doprowadziły do skażenia terenu. PUK rozpoczął już starania o uzyskanie decyzji środowiskowej, która określi warunki, na podstawie których inwestycja będzie mogła zostać zrealizowana. Nowy sektor powinien być gotowy w przyszłym roku.