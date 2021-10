Tarnów-Tuchów. Ekscytująca podróż pociągiem retro i gorące powitanie na stacji w Tuchowie [ZDJĘCIA] Paweł Chwał

Niedziela to kolejny dzień z pociągiem retro w Tarnowie i regionie. Przed południem lokomotywa parowa z historycznymi wagonami pokonała trasę z Tarnowa do Tuchowa, gdzie zgotowano jej gorące powitanie. O godz. 13 planowany jest kolejny kurs – tym razem do Żabna. Podróż potrwa 50 minut. Pociąg można będzie zobaczyć jeszcze na stacji w Tarnowie o godz. 15.10, kiedy powróci z Żabna. Zabytkowy skład następnie ruszy w podróż powrotną do Nowego Sącza i Chabówki.