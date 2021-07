Tatry. Droga pod Reglami i Jaskinia Dziura - znakomita alternatywa na deszczową pogodę pod Giewontem

Spacerowy szlak wiedzie pod kilkoma wzniesieniami reglowymi, poza granicami Tatrzańskiego Parku Narodowego, więc jest zupełnie darmowy. Możemy pokonać go pieszo, na rowerze, czy z wózkiem dziecięcym, ale raczej z większymi kółkami. To na pewno zapewni komfort dla malucha.

Droga pod Reglami to dukt liczący ok. 7,5 km przez zalesione wzgórza, dlatego też podziwiać możemy jedynie panoramę Zakopanego i Pasma Gubałowskiego. Tatry Zachodnie, a tym bardziej Tatry Wysokie są całkowicie zakryte.

Wycieczkę rozpoczynamy spod "Księżówki" w Kuźnicach, bądź startujemy spod Wielkiej Krokwi. Obieramy czarny szlak, mijamy skocznie, skręcamy w prawo i wchodzimy na wygodną ścieżkę, która zaprowadzi nas do wejście do Doliny Białego. Kontynuujemy wycieczkę dalej czarnym szlakiem.

Pomiędzy Dolina Białego, a Dolina Strążyska znajduje się Dolina ku Dziurze. Warto skręcić. Po drodze mijamy drewniany mosteczek, piękny potok i wodospad. Warto zatrzymać się na dłużej w tym miejscu i zajrzeć do jaskini, która znajduje się na końcu doliny. Do wejściem do Jaskini Dziura dotrzemy po około 20-minutowym spacerze. Przez jaskinię początkowo wiedzie droga w dół ciasnym tunelem, później korytarz znacząco się poszerza. Do zwiedzania niezbędna będzie latarka albo inne źródło światła oraz ciepłe ubranie, gdyż nawet latem jest tu zimno. Zwiedzanie jaskini jest całkowicie bezpłatne.