Tatry. Na krzyżu na Giewoncie znowu ktoś wywiesił baner z cytatem z Biblii odnoszącym się do sytuacji uchodźców koczujących na granicy

Baner rozpięty na ramionach krzyża na Giewoncie pojawił się rankiem w czwartek 14 października. Inicjatorom akcji początkowo pogoda pokrzyżowała plany. Giewont widoczny był dziś od rana przez krótka chwilę. Pomimo słońca, które już pojawiło się w mieście od rana, mgła i gęste chmury przysłoniły Tatry.

To nie pierwsza tego typu akcja. Na ramionach krzyża pojawiały się już kilkakrotnie rożnego rodzaju banery. Kilka tygodni temu pojawił się również baner z cytatem z Biblii, odnoszący się do sytuacji na granicy polsko- białoruskiej. Wcześniej na Giewoncie zawisł baner nawiązujący do haseł głoszonych przez Strajk Kobiet. Na krzyżu zawieszony został także baner wyborczy.

Krzyż na Giewoncie jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków a także obiekt sakralny. Nie wolna go niszczyć. Zadaniem przyrodników z TPN nie powinien być wykorzystywany do żadnego typu manifestacji.