Tatry. Nad Morskim Okiem bóbr szykuje się do zimy. Ostro wziął się do roboty i buduje żeremie

Obecność bobra zauważyli przyrodnicy z TPN już 19 sierpnia. Wtedy budował on swoje żeremie w okolicach Czarnostawiańskiej Siklawy. Teraz przeniósł się w rejon Dwoistej Siklawy, czyli z na drugą stronę słynnego jeziora.

- Ten bóbr jest dosyć sprytny, bo w tym rejonie nie ma liściastych drzew potrzebnych do budowy żeremia, ale on transportuje gałęzie z oddalonego miejsca, gdzie zorganizował sobie skład. Dalej przenosi gałęzie w miejsce docelowe, gdzie powstaje i jego dom. Niektóre gałęzie przynosi z dość odległych rejonów, bo oddalonych około 50 m. Ścina te gałęzie na tak zwanym Półwyspie Miłości. Tam został zaobserwowany i tam wciąga gałęzie pod wodę – mówi Grzegorz Bryniarski, leśniczy z obwodu ochronnego Morskie Oko.

Zwykle bobry budują sobie podziemną norę, do której wpływają. Ten z Morskiego Oka prawdopodobnie znalazł mała szczelinę skalną i tam się zagnieździł. - Tam wciąga gałęzie celem zrobienia żeremia, ale nie wiemy, jak to się skończy, bo zimy są tu przecież bardzo mroźne, a warstwa lodu na Morskim Oku przekraczanie niekiedy 1 metr i utrzymuje się dosyć długo. Jeżeli bóbr zdecyduje się zostać, to może nie przetrwać do wiosny. Trzeba pamiętać, że to jest ścisły rezerwat, a przyroda musi radzić sobie sama - dodaje leśniczy.