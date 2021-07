Tatry. Park Narodowy zamyka szlak na Skrajny Granat. Będzie go remontować

Szlak został zamknięty do odwołania, w obu kierunkach. Jest to konieczne z uwagi na prace, jakie będą tam prowadzone - tam by nie doszło do żadnego wypadku.

Przyrodnicy zapowiadają, że otworzą dukt, gdy tylko prace zostaną zagrożone, albo nie będzie ryzyka, że turystom coś się stanie w czasie prowadzonych prac.

W najbliższych tygodniach spodziewać się można kolejnych zamknięć. W te wakacje TPN ma szerokie plany remontowe. A okres wakacji to jedyny właściwie czas, gdy prace można prowadzić.

- Zwracamy uwagę, że terminy remontów uzależniane są m.in. od warunków pogodowych, dlatego zazwyczaj możemy podawać informacje o zamknięciach z niedużym wyprzedzeniem - dodają przyrodnicy.

Obecnie, z uwagi na remont zamknięta jest także Jaskinia Mroźna w Dolinie Kościeliskiej.