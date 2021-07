Tatry. Policzyli młode kozice w górach. - Spodziewaliśmy się lepszego wyniku - mówią przyrodnicy

Tegoroczne liczenie odbyło się na początku lipca. Jego celem było sprawdzenie jak dużo młodych kozic przyszło na świat w maju tego roku. - Udało nam się ustalić, że ten nowy przychówek to ok. 10,3 proc. w skali całej populacji. Udało nam się zaobserwować 78 sztuk młodych – mówi Jarosław Rabiasz. I dodaje, że jest to wynik poniżej oczekiwań.

- Spodziewaliśmy się lepszego wyniku, choć ten nie jest jakiś niepokojący. Przed rokiem przyrost młodych wynosił 16,4 proc. w skali całej populacji. To był bardzo dobry wynik. Jeżeli wynik jest między 10 a 15 proc., to również nie najgorszy wynik, choć trzeba się zastanowić skąd to się wzięło – mówi pracownik TPN.

Zdaniem przyrodników, może to być spowodowane faktem, że zima w górach była bardzo długa. W maju, w czasie gdy młode koźlęta pojawiały się na świecie, nadal zalegał śnieg. - Dodatkowo tegoroczne liczenie odbywało się późno, bo dopiero w lipcu, a nie z początkiem czerwca. To również mogło mieć wpływ na wynik. Śmiertelność bowiem młodego pokolenia kozic jest największa właśnie w początkowych miesiącach ich życia – wyjaśnia pracownik TPN.