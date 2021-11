Tatry. Pomylili szlak. Utknęli w Rysie Zaruskiego. Inny wędrowiec wezwał pomoc z Koziej Przełęczy

Jak informuje Tomasz Wojciechowski, ratownik TOPR, turyści zgubili szlak i utknęli w trudnym terenie. Następnie wezwali na pomoc ratowników. Wędrowcy utknęli w Rysie Zaruskiego w północnej ścianie masywu Koziego Wierchu. Jest to teren trudny - szczególnie o tej porze roku, gdzie na skałach pojawia się lód. Jest to zarazem jeden z najtrudniejszych odcinków Orlej Perci, gdzie często dochodzi do wypadków.

- Doszli do miejsca, z którego nie mogli się ruszyć ani do przodu, ani do tyłu. Konieczna byłą ewakuacja turystów - mówi Tomasz Wojciechowski.

Za chwilę nadeszło zgłoszenie od kolejnego potrzebującego pomocy. - Na Koziej Przełęczy turysta poślizgnął się, poobijał. Nie doznał poważnych obrażeń. Jednak włączyła mu się blokada psycho-motoryczna. Powiedział, że dalej nie jest w stanie kontynuować wędrówki, boi się. Trzeba było go stamtąd sprowadzić - dodaje ratownik TOPR.