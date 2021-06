Tatry. TOPR podaje, że znaleziono dokumenty i telefon zaginionej Joanny F. z Warszawy

O kolejnych odnalezionych przedmiotach TOPR poinformował w swoje kronice wypadków.

- Poniedziałek 21.06. Po godz. 14 policja powiadomiła Centralę TOPR, że na Kozim Tarasie w płn. masywie Zadniego Granata, znaleziono rzeczy i elementy ubrania należące prawdopodobnie do zaginionej we wrześniu 2020 r. Joanny F. W tamten rejon z Murowańca udało się dwóch ratowników, którzy znaleźli jeszcze kilka elementów mogących należeć do poszukiwanej. Znalezione przedmioty przekazano Policji - informuje Adam Marasek, ratownik TOPR.

Z kolei we wtorek 22 czerwca rano grupa ratowników została śmigłowcem przetransportowana w rejon Granatów, celem poszukiwania zwłok i rzeczy należących do zaginionej Joanny T. - Znaleziono portfel z dokumentami, telefon należące do poszukiwanej oraz ludzkie szczątki. Powiadomiono o tym policję - informuje TOPR.

Roman Wieczorek, rzecznik prasowy zakopiańskiej policji, potwierdza, że w Tatrach zostały odnaleziono przedmioty. Nie potwierdza jednak, że są to rzeczy zaginionej Joanny F. - W tej sprawie toczy się śledztwo. Znalezione przedmioty są analizowane. Została zlecone badania DNA odnalezionych kości. Czekamy na wyniki - informuje policjant.