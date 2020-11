Tatry. TPN wreszcie stał się formalnym właścicielem Giewontu i rejonu Morskiego Oka

Tatrzański Park Narodowy właścicielem północnej części Giewontu

We wtorek (3 listopada) w siedzibie powiatu tatrzańskiego doszło do podpisania porozumienia pomiędzy TPN a PTTK. Chodzi o wieloletni spór o własność gruntów w polskich Tatrach. Bo choć od lat formalnie władzę nad nimi sprawuje park, to rejon Giewontu, Morskiego Oka, Doliny Pięciu Stawów Polskich czy Doliny Gąsienicowej był własnością Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.