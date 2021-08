Tatry. W krótkich spodenkach utknęli w nocy na zaśnieżonym Zawracie

Wezwanie o pomoc od turystów z Litwy nadeszło pół godziny po północy. - Zgłoszenie do nas dotarło z Horskiej Zachrannej Służby, do której dodzwonili się Litwini. Wędrowcy prawdopodobnie źle nawigowali, zeszli z Kasprowego Wierchu do Murowańca i weszli jakoś na Zawrat. Zgubili się. Na Zawracie leżał śnieg, zasłaniał znaki. Nie wiedzieli którędy przebiega szlak, gdzie się mają poruszać – mówi Witold Cikowski, ratownik TOPR.

W nocy temperatura na Zawracie spadła do 0,8 stopnia powyżej zera. Wiał jednak silny wiatr, który powodował, że odczuwalna temperatura spadła do kilku stopni poniżej zera. - Wędrowcy byli przemoczeni, przemęczeni. Szli w krótkich spodenkach. Warunki dla nich były bardzo niekorzystne – opowiada ratownik.

Na pomoc wędrowcom wyruszyło dwóch ratowników – z Hali Gąsienicowej i z Doliny Pięciu Stawów Polskich. Ratownicy zabrali ze sobą dodatkowe odzienie, pakiety grzewcze, folie termiczne. - Jedna z turystek w trakcie schodzenia była tak wycieńczona, że nie dała rady sama kontynuować drogi. Ratownicy musieli ją znosić w noszach – mówi Witold Cikowski.