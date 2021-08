Tatry. W lipcu w góry weszło niemal milion turystów. TPN: Jeszcze nigdy tak dużo osób nie wędrowało po szlakach

- Zliczone dotychczas dane nie obejmują wjazdu kolejką na Kasprowy Wierch oraz wejść do Doliny Lejowej i Chochołowskiej. Do tych dwóch dolin bilety wstępu są sprzedawane przez Wspólnotę Leśną Uprawnionych Ośmiu Wsi w Witowie. Szacujemy, że to będzie jeszcze ok. 150 tys. osób więcej - mówi Paulina Kołodziejska.

W sumie więc w lipcu w Tatry weszło niemal milion turystów.