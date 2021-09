Tatry. Wstrzymany remont szlaku na Rysy. Nie da się pracować, bo zalega tam śnieg

Załamanie pogody w górach zmusiło firmę wykonującą remont do wstrzymania prac naprawczych na szlaku prowadzącym na Rysy. Robót nie da się tam prowadzić z uwagi na zalegający śnieg.

- Z informacji, jakie dostaliśmy od firmy wykonującej prace, potrzeba jeszcze ok. siedmiu dni roboczych, by całkowicie zakończyć tam prace. Trzeba się więc liczyć z tym, że w zależności od pogody ostateczne zakończenie prac na tym szlaku może przeciągną się do dwóch tygodni – mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

W ostatnim czasie udało się zakończyć wymianę sztucznych ułatwień na odcinku od Świnickiej Przełęczy do Koziej Przełęczy. Z uwagi na panujące już w górach warunki park nie zamierza w tym rejonie kontynuować prac remontowych tej jesieni.

- Udało się także zakończyć prace związane z remontem nawierzchni na szlaku prowadzącym z Hali Gąsienicowej na Kozią Przełęcz. Teraz już ten sezon budowlany w Tatrach będzie dobiegał końca. Resztę zadań remontowych pozostawimy na przyszły sezon letni – mówi Marta Mazik.