Tatry. Zakochanych poniosło. Zagipsowali kłódkę ze swoimi inicjałami na Szpiglasowym Wierchu

To niestety kolejny przykład niezbyt trafnego sposobu wyrażania miłości przez zakochanych. Informację o kłódce na Szpiglasowym Wierchu podał serwis tatromaniak.pl, do którego zwrócił się turysta, który odnalazł zagipsowaną kłódkę. Wędrowiec poinformował, że gips był jeszcze świeży, mokry. Dlatego wydłubał, co mógł i zabrał kłódkę z gipsem. Jak dodaje jednak, nie miał woreczka, więc resztki gipsu zostały i trzeba będzie je wydłubać ze skalnej szczeliny, gdy gips do reszty obeschnie.

Tatrzański Park Narodowy zaznacza, że tego typu zachowanie jest w górach zabronione.