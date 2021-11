Tatry. Znamy wyniki jesiennego liczenia kozic. W tym roku jest ich więcej o 112 sztuk [ZDJĘCIA]

Przez dwa dni tj. 26 i 27 października pracownicy TPN i słowackiego TANAP przemierzali tatrzańskie szlaki, by zliczyć kozice. W tym roku dobre warunki atmosferyczne, brak zachmurzenia, wiatru i temperatura nieco powyżej zera sprzyjały akcji.

Po polskiej stronie zanotowano 314 kozic, w tym 35 capów, 60 kóz, 12 koźląt tegorocznych, 13 zeszłorocznych, 194 nierozpoznanych co do płci i wieku. Po stronie słowackiej policzono 781 kozic, w tym 32 koźląt w pierwszym roku życia. Dla całych Tatr łączny wynik liczenia ustalono na 1095 kozic, w tym 44 młodych urodzonych tej wiosny to 4% całej populacji. W tym roku wynik jest o 112 kozic wyższy w porównaniu do roku 2020, jednak niższy od rekordowego z 2018 roku - 1431 kozic.