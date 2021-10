Tatrzańska "plaża". Hala Kondratowa kusi jesienią. Turyści korzystają z jesiennego słońca Łukasz Bobek

W Tatrach nie mamy plaży, ale za to mamy urokliwe hale i polany, gdzie można śmiało korzystać z jesiennego słońca. I to na dodatek z pięknymi, tatrzańskimi widokami. Tak jest m.in. na Hali Kondratowej. To miejsce wyjątkowo piękne, ale bogate jeśli chodzi o historię. Stała tam m.in. skocznia narciarska.