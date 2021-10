Thriller o ludzkim ciele. Spektakl warszawskiego teatru na scenie Łaźni Nowej w Krakowie

„Thriller” to nawiązująca do konwencji grozy opowieść o jednym dniu w życiu człowieka widzianym z perspektywy jego ciała. Twórcy mierzą się z problemem wstydu i zadają pytania o możliwość odzyskania własnego ciała dla siebie. Spektakl oparty na szczerym dialogu o cielesności oraz wykorzystaniu ekspresyjnej siły tańca to oryginalna koncepcja jego autorów - aktorki Soni Roszczuk oraz duetu reżyserskiego Anny Smolar i Pawła Sakowicza, znanych krakowskiej publiczności m.in. ze spektaklu "Halka" wystawianego w Starym Teatrze. I to właśnie Sonię Roszczuk oraz Pawła Sakowicza zobaczymy na scenie.

Spektakl Nowego Teatru w Warszawie zagości na Małej Scenie Teatru Łaźnia Nowa już 3 listopada 2021 roku o godz. 18. Wydarzenie odbędzie się w ramach Małej Boskiej Komedii. Podczas festiwalu tradycyjnie odbywają się spotkania z najciekawszymi przedstawieniami dla młodego widza, a samym spektaklom towarzyszą warsztaty, wydarzenia poza przestrzenią teatru, jak spotkanie i instalacja pod hasłem „21 postulatów dla przyszłości teatru”, oraz obrady Jury Dziecięco-Młodzieżowego. W tym roku festiwal wraca na żywo po rocznej przerwie związanej z pandemią i i edycji online.