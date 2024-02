Tłusty czwartek 2024. Łatwy przepis na pyszne pączki krok po kroku na święto łasuchów

Tłusty czwartek 2024. Jak zrobić domowe pączki? Sprawdź przepis krok po kroku na idealne pączki na tłusty czwartek od naszej Czytelniczki.

Tłusty czwartek 2024. Przepis na pyszne pączki

Przepisem na pączki podzieliła się nasza Czytelniczka Sylwia Ładyga, autorka bloga Ostra na słodko oraz uczestniczka kulinarnego show Master Chef. Zobaczcie jej przepis na pyszne, puszyste pączki. Składniki na ok. 25 pączków 500 g mąki tortowej

50 g świeżych drożdży

4 żółtka

3 czubate łyżki cukru

1 łyżka cukru wanilinowego

1 jajko

50 g masła

250 ml mleka 3/2 proc.

szczypta soli

2 łyżki spirytusu Dodatkowo marmolada truskawkowa

tłuszcz do smażenia

Przepis na pączki. Wykonanie

Wszystkie składniki muszą zostać wcześniej wyciągnięte z lodówki i mieć temperaturę pokojową. Do miseczki wlać ciepłe (ale nie gorące!) mleko, dodać pokruszone drożdże, 1 łyżkę mąki i 1 łyżkę cukru. Wymieszać, włożyć miseczkę do garnka z gorącą wodą i odstawić na ok. 15 minut.

Mąkę przesiać do dużej miski, dodać sól i cukier wanilinowy. Jajko i żółtka utrzeć na puszystą, biała masę z resztą cukru.

Do miski z mąkę wlać rozczyn drożdżowy, wymieszać drewnianą łyżką, dodać ubite jajka i jeszcze raz dokładnie wymieszać.

Wyrobić gładkie i elastyczne ciasto. Do wyrobionego dodać roztopione i ostudzone masło oraz spirytus, ponownie dokładnie zagnieść. Przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na ok.1-1,5 godz.

Ciasto, które podwoiło swoją objętość wyciągnąć na stolnicę, jeszcze chwilę wyrobić i rozwałkować na ok. 1,5 cm.

Szklanką wyciąć pączki i ułożyć na podsypanej mąką stolnicy, przykryć ściereczką i odstawić na ok. 40 minut - w tym czasie ciasto musi mocno wyrosnąć!

W dużym garnku rozgrzać tłuszcz (ja smażę na oleju) do odpowiedniej temperatury - jest to ok. 180 stopni.

Delikatnie wrzucić pączki i usmażyć z dwóch stron na złoto, odsączyć na papierowym ręczniku.

Lekko wystudzone nadziać marmoladą (ja używam do tego szprycy cukierniczej).

Oblać dużą ilością lukru (cukier puder, sok z cytryny i woda) lub obsypać cukrem pudrem!

Pycha!

Przepis na pączki. Praktyczne wskazówki

1. Wszystkie składniki muszą zostać wcześniej wyciągnięte z lodówki i mieć temperaturę pokojową.

2.Trzeba się porządnie przyłożyć do wyrabiania, gdyż to m.in. w nim tkwi sekret puszystych pączków.

3. Oleju podczas smażenia ma być tyle, by pączki swobodnie pływały, nie dotykając dna.

4. Temperaturę oleju możemy sprawdzić wrzucając skórkę chleba lub kawałek ciasta - jeśli się szybko zrumieni, to tłuszcz jest dobrze nagrzany.

5. Olej rozgrzewać powoli, stopniowo i dłużej na mniejszym ogniu,a nie krótko i szybko.

6. Pączki nie mogą za szybko się rumienić, bo w środku będą jeszcze surowe.

7. Temperatura oleju nie może się obniżyć podczas smażenia, bo pączki zaczną chłonąć tłuszcz.

8. W trakcie smażenia można, a nawet trzeba regulować płomień pod garnkiem z tłuszczem.

9. Biała obwódka wkoło pączka świadczy o dobrze wyrośniętym i zagniecionym cieście drożdżowym. Takie pączki nie opadają na dno garnka z olejem podczas smażenia i swobodnie pływają po powierzchni. Nie jest prawdą to, że białą obwódkę uzyskamy dzięki smażeniu pączków w tłuszczu sięgającym do połowy pączka.

Polecamy:

Wideo Kotlet gyros