Tłusty czwartek 2024: nie tylko pączki. Zobacz, co jeszcze można przygotować na święto łasuchów [PRZEPISY]

W tłusty czwartek objadamy się tradycyjnymi pączkami. Ale w święto łasuchów warto przygotować coś jeszcze! Oponki, gniazdka rumowe czy precle serowe! 16 lutego 2023 nie liczymy kalorii! Jakie słodkości można przygotować w domu? Zobaczcie przepisy naszych Czytelników!

Tłusty czwartek to święto, podczas którego można bezkarnie się objadać! Tradycyjnie już jest to dzień, kiedy restrykcyjna dieta nie obowiązuje. Liczenie kalorii i troska o idealną figurę odchodzą na dalszy plan.

Rozkoszujemy się słodkim smakiem pączków – najczęściej kupionych po długim oczekiwaniu w kolejkach. Ale co można przygotować zamiast tradycyjnych pączków? Z pomocą przychodzą nasi Czytelnicy.

Poniżej znajdziecie przepisy na:

Gniazdka rumowe na tłusty czwartek

Karnawałowe precle serowe

Oponki serowo-czekoladowe na tłusty czwartek

Szybkie oponki serowe z pięciu składników

Pieczone donaty na tłusty czwartek

Mrowisko, czyli góra z chrustu na tłusty czwartek Gniazdka rumowe na tłusty czwartek. Fot. Katarzyna Jaworek

Gniazdka rumowe na tłusty czwartek [PRZEPIS]

Składniki 15 dag masła

2 szklanki wody

2 szklanki mąki

6 jajek

2 łyżeczki spirytusu

1 łyżeczka aromatu rumowego

szczypta soli

cukier puder do posypania

olej do smażenia

Wykonanie

Masło razem z wodą oraz solą przełożyć do garnka i rozpuścić. Stopniowo przesiewać mąkę. Cały czas mieszając zaparzać ciasto, do momentu, aż będzie elastyczne i będzie odchodzić od brzegów garnka. Odstawić do przestudzenia.

Do przestudzonego ciasta dodać jajka, spirytus oraz aromat rumowy. Wszystko razem zmiksować.

Ciasto przełożyć do rękawa cukierniczego. Papier do pieczenia pociąć nożyczkami na kwadraty. Na każdy kawałek papieru wycisnąć okrągłe kółka.

Na rozgrzany olej wrzucać ciasto (tak by papier był na górze). Delikatnie zdjąć papier. Gniazdka smażyć na rumiano z dwóch stron.

Gotowe gniazdka oprószyć cukrem pudrem.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi” Karnawałowe precle serowe. Fot. Joanna Tokarz

Karnawałowe precle serowe [PRZEPIS]

Składniki na około 50 sztuk

600 g mąki pszennej tortowej

370 g białego sera półtłustego

210 ml śmietany kwaśnej 18%

1 jajko

2 żółtka

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1/2 szklanki cukru

4 łyżeczki cukru z prawdziwą wanilią Dodatkowo olej do smażenia (min.1 litr)

cukier puder do posypania po wierzchu Wykonanie

Mąkę przesiać, dodać zmielony ser oraz śmietanę. Posiekać. Do ciasta dodać jajko, żółtka oraz pozostałe składniki. Posiekać i zagnieść na gładką kulę.

Ciasto rozwałkować na grubość około 0,5 cm. Pokroić na 1,5 cm pasy, a każdy pas podzielić na mniejsze - około piętnastocentymetrowe paski.

Przygotowane paski zrolować delikatnie tak by podwoiły swoją długość.

Z przygotowanych wałeczków uformować precle. Usmażyć na rozgrzanym oleju na małym ogniu z dwóch stron. Przyrumienione odsączyć na papierowych ręcznikach i przestudzone posypać cukrem pudrem.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie” Oponki serowo-czekoladowe na tłusty czwartek. Fot. Sylwia Ładyga

Oponki serowo-czekoladowe na tłusty czwartek [PRZEPIS]

Składniki 110 g mąki

15 g kakao

40 g cukru

1 płaska łyżeczka sody

130 g sera białego półtłustego

żółtko

60 g śmietany kwaśnej 18 proc

olej do smażenia Dodatkowo ok. 100 g czekolady

1 łyżka masła

Wykonanie

Mąkę, cukier, kakao i sodę przesiać. Ser biały zmiksować z żółtkami i śmietaną na gładką masę. Wszystko razem wymieszać, zagnieść gładkie ciasto.

Rozwałkować na ok. 1,5 cm grubości i za pomocą szklanki wyciąć krążki, w środku tworząc małą dziurkę.

Usmażyć na rozgrzanym oleju po ok. 2 minuty z każdej strony, odsączyć na ręczniku. Odrobinę czekolady zostawić do posiekania, resztę roztopić w kąpieli wodnej, dodając łyżkę masła. Gorącą polewą polać oponki, posypać resztą posiekanej czekolady.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga ‘Ostra na słodko” Szybkie oponki serowe z pięciu składników. Fot. Katarzyna Skuta

Szybkie oponki serowe z pięciu składników [PRZEPIS]

Składniki 1 kg białego sera

0,7 kg mąki

1 opakowanie cukru waniliowego

1 opakowanie proszku do pieczenia

4 jajka

Wykonanie

Ser rozkruszyć, dodać do niego mąkę, jajka, cukier i proszek. Wyrobić ciasto i rozwałkować je na grubość ok. 1 cm. Kółka wycinać szklanką, dziurki w środku kieliszkiem. Smażyć w głębokim tłuszczu na złoty kolor. Gdy wystygną, posypać cukrem pudrem.

Przepis Katarzyny Skuty Pieczone donaty na tłusty czwartek. Fot. Dorota Wójcicka

Pieczone donaty na tłusty czwartek [PRZEPIS]

Składniki na około 16 sztuk 2 szklanki mąki pszennej

6 łyżek cukru

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

2/3 szklanki mleka

2 jajka

1 płaska łyżeczka cukru waniliowego

6 łyżek oleju Wykonanie

Do miski wsypać mąkę, cukier, proszek do pieczenia, sól, dodać mleko, jajka, cukier waniliowy i olej, zmiksować na jednolite ciasto. Przełożyć do rękawa, wyciskać do lekko natłuszczonej specjalnej formy do pieczenia donatów. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 190 stopni, piec ok. 15-18 minut. Wyjąć z formy, ostudzić.



Składniki na polewy

1 tabliczka białej czekolady

1 tabliczka mlecznej czekolady

wiórki kokosowe

czekoladowa posypka

Wykonanie

Białą czekoladę rozpuścić nad parą wodną. Mleczną czekoladę osobno rozpuścić nad parą wodną.

Wiórki kokosowe i czekoladową posypkę wysypać na osobne talerzyki.

Każdego donata maczać w białej czekoladzie i zaraz obtoczyć w wiórkach kokosowych, kłaść na kratce. Następnie każdego donata maczać z drugiej stronie w mlecznej czekoladzie i obtaczać w czekoladowej posypce. Kłaść na kratce do zastudzenia czekolady.

Przepis Doroty Wójcickiej, autorki bloga „Daktyle w czekoladzie” Mrowisko, czyli góra z chrustu na tłusty czwartek. Fot. Anna Cyganik-Idęć

Mrowisko, czyli góra z chrustu na tłusty czwartek [PRZEPIS]

Składniki na chrust

1 kg mąki

8 żółtek

1 łyżka masła

400 ml śmietany 12 lub 18%

2 kieliszki wódki

cukier puder i cukier waniliowy do obtoczenia (posypania)

olej i/lub smalec do smażeniu

Składniki na masę 200 g margaryny

2 szklanki cukru

50g miodu

bakalie (wiórki, rodzynki, mak) - do posypania Wykonanie

Chrust. Połączyć wszystkie składniki, zagnieść ciasto.

Gnieść je tak długo, aż będzie jednolite i zaczną się pojawiać pęcherzyki powietrza (ok. 20 min.). Jeśli ciasto będzie za rzadkie należy dodać mąki, jeśli natomiast będzie zbyt suche należy dodać śmietany. Ciasto wałkować cieniutko i kroić w prostokąty (ok. 4x12cm lub jak kto lubi). W każdym prostokącie zrobić dziurkę przez którą należy przełożyć jeden z brzegów (zrobi się charakterystyczna pętelka).

Smażyć na oleju/smalcu na złoty kolor. Tłuszcz jest dobrej temperatury, gdy wrzucając na niego faworka wypłynie on szybko do góry. Po usmażeniu położyć na ręczniku papierowym, żeby odsączyć tłuszcz, następnie obtaczać w cukrze pudrze z odrobiną cukru wanilinowego (najlepiej zrobić to jeszcze gdy faworki są ciepłe). Z tego przepisu wychodzą 2 duże miski faworków.

Masa

Margarynę, cukier i miód rozpuścić w rondelku. Masa powinna lekko zgęstnieć. Trzeba gotować ją ok. 15 minut. Ja zmniejszyłam ilość margaryny o 50 g niż w oryginalnym przepisie, gdyż wg mnie masa była troszkę zbyt tłusta.

Z faworków ułożyć kopiec formując go w dowolny sposób. Najładniej wygląda ułożony równo, jednak są i miłośnicy bezładnych stert chrustu. Polecam układać kopiec warstwami polewając każdą warstwę masą i posypując bakaliami.

Przepis Anny Cyganik-Idęć, autorki bloga „Mania wypiekania”

