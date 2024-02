Pączki bez drożdży na tłusty czwartek 2024. Łatwe, proste i szybkie [PRZEPISY]

Domowe pączki z czterech składników, bez

Domowe pączki z czterech składników, bez drożdży! Fot. Violetta Grzelka

Składniki na pączki

300 g serka waniliowego homogenizowanego

3 jaja

1 i 1/2 kubka mąki

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 kubek oleju do głębokiego smażenia

cukier puder do obtoczenia

Wykonanie

Rozgrzać olej w rondlu. Do serka po kolei wbijać jajka i od razu łączyć z serkiem do uzyskania gładkiej masy. Pomału mieszając mikserem lub blenderem, dodać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Następnie małą łyżeczką formować niewielkie, mniej lub bardziej regularne, kulki i zrzucać do dobrze rozgrzanego oleju. Smażyć na średnim ogniu z obu stron do równomiernego zarumienienia się. Osuszyć pączki z nadmiaru tłuszczu na serwetce papierowej, a na koniec posypać lub obtoczyć je w cukrze pudrze. Są pyszne i najlepsze w dniu smażenia. Z podanych składników wychodzi ok. 40 niewielkich sztuk.

Przepis Violetty Grzelki, autorki bloga „Mamucie przysmaki”