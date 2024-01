Tłusty czwartek 2024. Pączki nietypowe: z serkiem, afrykańskie, amerykańskie, hiszpańskie i chorwackie [PRZEPISY]

Nietypowe pączki na tłusty czwartek. Pączki afrykańskie, amerykańskie, hiszpańskie i chorwackie! Wszystkie pyszne! Sprawdź przepisy na nietypowe pączki naszych Czytelników.

Przepisy na pączki nietypowe, nietradycyjne na tłusty czwartek 2023. Tłusty czwartek wypada 8 lutego 2024. Zamiast tradycyjnych pączków z różą czy konfiturą, proponujemy pączki nietypowe: afrykańskie, chorwackie, czy hiszpańskie. Jak zrobić takie pączki? Zobaczcie przepisy!

Pączki znane są nie tylko w Polsce. Na świecie pączkami zajadają się Amerykanie, Chorwaci czy Hiszpanie! Zobaczcie, jak zrobić pyszne pączki, którymi objadają się ludzie na całym świecie. Fot. Sylwia Ładyga

Pączki na bazie naturalnego serka homogenizowanego Sylwii Ładygi [PRZEPIS]

Składniki serek homo naturalny

2 szklanki mąki pszennej

3 jajka

3 łyżeczki proszku do pieczenia

3 łyżki cukru pudru

sól (szczypta)

olej do smażenia

Wykonanie

Ser wymieszać z jajkami i cukrem. Dodać mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia i solą - wyrobić na gładką masę.

W garnku rozgrzać olej. Z ciasta urywać po kawałku i formować małe pączki. Smażyć na mocny rumiany kolor, odsączyć na papierowym ręczniku. Posypać cukrem pudrem. Fot. Agnieszka Sznajder

Fritule, czyli chorwackie minipączki z jabłkiem i cytryną Agnieszki Sznajder [PRZEPIS]

Składniki 500 ml gęstego jogurtu naturalnego

mąka pszenna (mąkę odmierzamy w pudełkach po jogurcie x 2, czyli jeśli dajemy dwa małe opakowania jogurtu naturalnego, to odmierzamy 4 opakowania mąki)

4 jaja

6 kopiatych łyżek cukru

2-3 twarde kwaskowate jabłka (polecam szarą renetę)

2 cytryny - starta skórka z dwóch cytryn, oraz sok wyciśnięty z jednej sztuki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

Wykonanie

Rozgrzać olej w małym rondlu, średnia temperatura, aby dobrze wysmażyć pączki, ok. 2 minut z każdej strony. Olej powinien sięgać ok. 5 cm od dna rondla, aby pączki swobodnie pływały.

Jaja z cukrem ubić mikserem, zatrzeć skórkę z cytryny, wycisnąć sok, zmiksować. Dodać jabłka starte na małych oczkach, jogurt, przesiać mąkę z proszkiem do pieczenia. Zmiksować na dużych obrotach. Masa powinna być dość gęsta, ale lejąca.

Ciasto nakładać dwoma dużymi łyżkami, formując kształt i wielkość orzecha włoskiego, ciasto wpuścić bezpośrednio na rozgrzany olej. Gdy się usmażą, wyciągnąć łyżką cedzakową, odsączyć na ręczniku papierowym. Minipączki posypać cukrem pudrem. Fot. Anna Cyganik-Idęć

Szybkie i proste pączki na tłusty czwartek z serkiem ricotta Anny Cyganik-Idęć [PRZEPIS]

Składniki 200 g sera ricotta

2 jajka

75 g mąki (ok. pół szklanki)

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

1/2 łyżeczki cynamonu

łyżka cukru

szczypta soli

1/2 łyżeczki ekstraktu z wanilii (ew. cukru waniliowego)

olej/smalec do smażenia

cukier puder (do posypania)

Wykonanie

Serek ricotta wymieszać z jajkami (tak, by masa była jednolita). Dodać resztę składników i wymieszać.

W rondlu podgrzać tłuszcz (proponuję pół na pół olej ze smalcem). Gdy tłuszcz się rozgrzeje, nakładać ciasto łyżeczką na tłuszcz. Smażyć pączki na złoty kolor. Po usmażeniu odłożyć na ręcznik papierowy, by ściekł nadmiar tłuszczu. Podawać posypane cukrem pudrem. Fot. Stanisław Romek

Pomarańczowe pączki hiszpańskie na tłusty czwartek Magdaleny i Stanisława Romków [PRZEPIS]

Składniki na około 12 pączków

100 g mąki

50 g masła

2 jajka

1 łyżeczka cukru

szczypta soli

75 ml soku z czerwonych pomarańczy

starta skórka z pomarańczy

cukier puder + woda do lukru

olej do smażenia

Wykonanie

Z pomarańczy zetrzeć skórkę i wycisnąć sok. Sok z solą, cukrem i masłem wlać do garnka i zagotować. Następnie wrzucić do tego przesianą mąkę i energicznie wymieszać aż wszystko dokładnie nam się połączy.

Odstawić do wystygnięcia, a potem zmiksować wrzucając po jednym jajku. Masę przełożyć do rękawa cukierniczego i wyciskać okręgi na przygotowane kwadraty z papieru do pieczenia. Na rozgrzany olej wrzucić pączki papierem do góry. Po chwili zdjąć papier (gdy będzie odchodził od pączka). Usmażyć z obu stron na złocisty kolor.

Gotowe pączki polać lukrem i udekorować startą skórką z pomarańczy. Joanna Tokarz

Amerykańskie oponki Joanny Tokarz [PRZEPIS]

Składniki na około 30 sztuk

1 kg mąki pszennej

5 dag świeżych drożdży

3 jajka (2 całe i jedno żółtko)

pół szklanki roztopionej margaryny

350 ml ciepłego mleka (nie gorącego!)

4 łyżki cukru

pół łyżeczki soli

kieliszek spirytusu lub 2 kieliszki zwykłej czystej wódki olej do smażenia

dodatki do wykończenia wedle uznania: lukier, cukier puder, czekolada Wykonanie

Odmierzyć 50 ml mleka, dodać pokruszone drożdże, 2 łyżki mąki i 2 łyżki cukru. Wymieszać do rozpuszczenia i odstawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia (ok. 30 minut). Jajka utrzeć z pozostałym cukrem, dolać pozostałe mleko, wymieszać.

Do dużej miski przesiać mąkę, dodać sól, masę z jajek i mąki oraz wyrośnięty rozczyn drożdżowy. Wyrobić mikserem lub rękami. Pod koniec wyrabiania dodać roztopiony i przestudzony tłuszcz. Znowu wyrobić i na samym końcu dodać alkohol.

Dobrze wyrobione ciasto odstawić w ciepłe miejsce na kolejną godzinę do wyrośnięcia.

Gdy ciasto podwoi swoją objętość, wyłożyć na wysypany mąką blat i rozwałkować na grubość około 1 cm. Wyciąć krążki o średnicy około 6 cm, środek wyciąć małym kieliszkiem lub zakrętką od alkoholu. Powstałe opony ułożyć na posypanych mąką deseczkach pamiętając, by zachować odpowiednią odległość. Zostawić znowu przykryte ściereczką na około 45 min do wyrośnięcia.

Rozgrzać tłuszcz. Na gorący wrzucić opony, które jeszcze w smażeniu bardzo podwajają swoją objętość. Pamiętajmy więc by miały troszkę luzu. Jeszcze ciepłe namoczyć w lukrze lub czekoladzie i posypać ozdobnikami. Jeżeli chcemy posypać cukrem pudrem, należy poczekać aż przestygną. fot. Anna Hoszowska

Mandazi: pączki rodem z Afryki według Anny Hoszowskiej [PRZEPIS]

Składniki 30 dag mąki pszennej

120 g mleka kokosowego

30 g drożdży

50 g drobnego cukru

40 gram masła

1 łyżeczka kardamonu

2 żółtka

łyżka spirytusu

sól

cukier puder

olej do smażenia



Wykonanie

Do garnka wlać mleko kokosowe, dodać cukier, żółtka, drożdże oraz roztopione masło i kardamon. Wymieszać składniki, aby drożdże się rozpuściły. Wsypać mąkę wymieszaną z odrobiną soli, wlać spirytus, a potem dobrze wyrobić ciasto – powinno być gładkie i „odchodzić od ręki”.

Przykryć miskę ściereczką i odstawić ciasto w ciepłe miejsce. Kiedy podwoi swoją objętość, podzielić go na cztery części. Każdą część – każdy kawałek ciasta formować w kulkę, a potem rozgniatać dłonią na stolnicy na placek o grubości ok 1,5 cm. Następnie korzystając z ostrego noża pokroić ciasto w trójkąty i odstawić na dwie, trzy minuty.

Wrzucać trójkąty na rozgrzany olej i smażyć z obu stron jak pączki. Wyjmować łyżką cedzakową na papierowy ręcznik, a po przestudzeniu układać na talerzu i posypywać cukrem pudrem.

