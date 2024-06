To ciasto będzie hitem! Ciasto kokosowe z morelami – bezglutenowe, bez laktozy, FIT [PRZEPIS]

Czy istnieje deser idealny? Szybki, łatwy w wykonaniu, a do tego FIT? To ciasto z morelami takie właśnie jest! Jeżeli więc macie ochotę na małe co nieco bez wyrzutów sumienia – zróbcie ten pyszny placek z morelami. Gwarantujemy, że szybko zniknie z talerza.

Przypomnijmy, że morele to niezwykłe owoce - są pełne witamin (A, C, E) oraz składników mineralnych. Zawarte w morelach flawonoidy są naturalnymi przeciwutleniaczami, chronią przed cukrzycą i chorobami serca. Za żółto-pomarańczowy kolor moreli odpowiada beta-karoten, dzięki któremu przyswajamy witaminę A, odpowiedzialną za wzrok.