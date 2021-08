Tokio 2020. Aleksandra Mirosław poluje na rekord świata. To jednak może nie wystarczyć do medalu

- Ten format jest zupełnie do bani – mówi o zasadach rozgrywania olimpijskich zawodów we wspinaczce Piotr Pustelnik, prezes Polskiego Związku Alpinizmu. Przypomnijmy: zostały pomyślane jako trójbój, złożony z konkurencji na szybkość (15-metrowy sprint w górę, zawsze ten sam układ chwytów), boulderingu (niska ściana, bez asekuracji) i na prowadzenie (klasyczna wspinaczka na trudność z liną). Wyzwanie w teorii testujące wszechstronność zawodników i zawodniczek, ale krytykowane z każdej strony. Bo specjalizacje w poszczególnych konkurencjach poszły tak daleko, że są to niemal różne dyscypliny. Trójboju nikt wcześniej nie trenował i nikt nie wiedział, jak to ugryźć.

- Próbowano wprowadzić wspinaczkę na igrzyska w miarę w bezbolesny sposób, ale to jest łączenie ognia z wodą, a z tego nic dobrego nie wynika – mówi Pustelnik. Ten błąd został już zresztą naprawiony – za trzy lata w Paryżu za konkurencje szybkościowe będzie osobny komplet medali do rozdania.