Tokio 2020. Marek Kolbowicz o szansach na medale w wioślarstwie. „Chinki są na innych regatach. Tutaj o złoto walczyć się nie da”

Wrócił pan na igrzyska w nowej roli i...

…emocje dały o sobie znać. W ogóle gdy zobaczyłem swoje nazwisko na liście rok temu, to pomyślałem, że ktoś sobie ze mnie żartuje. Ale wyszedłem z założenia, że niech to sobie płynie jak wioślarska łódź, wszystko może się zdarzyć. Każdy olimpijczyk jest nauczony, ze dopóki nie siedzi w samolocie, to nie jedzie na igrzyska. No, ale udało się. W momencie, gdy wszedłem na lotnisko i zobaczyłem część polskiej reprezentacji, serce prawie wyskoczyło mi z klatki piersiowej. Ubrani tak samo, różne dyscypliny, młodzi ludzie. Piękna sprawa.

Aż zatęsknił pan do starych czasów?

Aż zadałem sobie pytanie, czy znów chciałbym startować.

I jaka była odpowiedź?

Ha ha, że jednak nie. Bo byłoby pięknie założyć jeszcze raz koszulkę reprezentacji, dres, ale jednak wciąż pamiętam tamten wysiłek. O, mógłbym pojechać w roli trenera albo człowieka do mycia łódek. Może nawet ta druga funkcja byłaby najlepsza, moim zadaniem byłoby tylko, żeby łódź była czyściutka i wypolerowana. Żeby być członkiem tej reprezentacji, ale nie przeżywać znów wielkiego stresu.