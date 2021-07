Tokio 2020. W siatkówce plażowej w niedzielę zaczyna się gra o medale. Fijałek i Bryl: Mamy swój cel

Ostatni mecz grupowy w piątek wprawdzie przegrali 1:2, ale wynik starcia z Brazylijczykami Evandro Oliveirą i Bruno Schmidtem (ten drugi to mistrz olimpijski z Rio) równie dobrze mógł być odwrotny. Obie ekipy awans do dalszej fazy miały w kieszeni już przed meczem, a pierwsze miejsce w grupie miało znaczenie jedynie prestiżowe. - Czekamy teraz na losowanie 1/8 finału i jesteśmy gotowi przebijać się dalej – mówi Bryl.

- Wszedł w ten turniej bardzo dobrze, spokojnie. Wiadomo, ten pierwszy mecz z Maroko był trochę nerwowy, ale nie ma się co dziwić. To jest najważniejsza impreza w karierze – podkreśla Fijałek. - Ja na na swoich pierwszy igrzyskach w Londynie stresowałem się znacznie bardziej. Michałowi udało się tego uniknąć.

Z ich ust nie usłyszycie narzekań na upał, parzący piasek, restrykcje i izolację. Chcą się cieszyć tym turniejem. Jak najdłużej.

- Kto sobie to wszystko poukładał w głowie, to na pewno daje radę ‘- uważa Fijałek. - Są też tacy, co marudzą. Wszystko im nie pasuje, od jedzenia przez pogodę po łóżka. A moim zdaniem chyba nikt lepiej nie zorganizowałby igrzysk w czasie pandemii od Japończyków. Chwała im za to, że w ogóle możemy grać. Szkoda jedynie, że przed pustymi trybunami, ale czasy są takie, jakie są. Trzeba walczyć o każdą piłkę na boisku, a nie myśleć, co jest źle. W wiosce nie ma tragedii, wysoka temperatura i wilgotność nam nie przeszkadzają. Mamy swój cel i na tym się skupiamy.