Tomasz Tułacz: Mamy za sobą wspaniały rok. Ale po pierwszej rundzie jeszcze nikt się nie utrzymał

Tułacz: Marzy mi się, żebyśmy zagrali w ekstraklasie na stadionie w Niepołomicach

- Dobrze tu funkcjonujemy – przyznał Tułacz. - Muszę podziękować też za przyjęcie naszego zespołu przez gospodarzy. Ale marzy mi się, żebyśmy zagrali w ekstraklasie na stadionie w Niepołomicach, bo to chyba byłoby największe podziękowanie dla naszych kibiców, takie spuentowanie tej naszej całej przygody. Liczę, że tak się stanie, a my osiągnięciem celu sportowego, jakim jest utrzymanie, ułatwimy zadanie osobom, które za to odpowiadają, czy też bardzo dużo robią, żebyśmy mogli zagrać w ekstraklasie w Niepołomicach.

Odparł: - Trochę na to za wcześnie. Ja nie chciałbym dzisiaj swoimi wypowiedziami dać sygnał zespołowi, że już się coś skończyło. Nie. Jest jeszcze jeden mecz. Ja wiem, że przyjeżdża Jagiellonia, faworyt, drużyna na piku funkcjonowania sportowego. Ale my mamy swoje ambicje i pokazujemy, że możemy walczyć. Na podsumowanie przyjdzie czas. Dzisiaj mogę powiedzieć, że nawet motywując zespół do tego meczu powiedziałem zawodnikom, że mamy wspaniały rok za sobą. Naprawdę niepowtarzalny rok, wspólnej pracy. I zwieńczeniem tego roku byłoby zdobycie jak największej liczby punktów. I myślę, że na boisku dzisiaj było widać, że zawodnicy są zdeterminowani. Wierzą w to, co sobie zakładamy, w to, co robimy.

- Podsumowania będą po meczu z Jagiellonią. Na pewno możemy mieć satysfakcję z tego całego roku, ale nic się nie zmienia – naszym celem dalej jest utrzymanie w lidze. A jeszcze się nikt nie utrzymał po pierwszej rundzie, więc spokojnie do tego podchodzimy. Na dzisiaj zrealizowaliśmy cel, jakim było wydostanie się ze strefy spadkowej. Dla nas jest to naprawdę ogromne wydarzenie.