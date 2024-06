Trener Dominik Salamon zostaje w Cracovii. Poprowadzi drugi zespół i nie tylko

Dominik Salamon pochodzi z Krynicy-Zdroju, ma 53 lata i jako zawodnik reprezentował barwy macierzystej drużyny, GKS-u Tychy oraz Cracovii. W latach 2007-2010 prowadził drużynę juniora starszego w Cracovii, a następnie był asystentem trenera w Tychach, uczestniczył w projekcie „Hokejowe Nadzieje Olimpijskie” oraz był szkoleniowcem drużyny KTH na zapleczu polskiej ekstraklasy.

Od 2015 roku powrócił do "Pasów", w których prowadził drużyny juniorskie, a od 2017 roku przez blisko siedem lat był również asystentem trenera Rudolfa Rohaczka. W 2022 roku z drużyną juniora starszego wywalczył wicemistrzostwo Polski.

- Trener Salamon od podstaw budował drugą drużynę, która z roku na rok czyni widoczne postępy. Przykładem tego był choćby srebrny medal mistrzostw Polski i dlatego zdecydowałem, by kontynuował swą pracę. W naszej nowej strategii będzie to bardzo ważna rola, ponieważ będzie polegać na bezpośrednim przygotowaniu młodych zawodników i wychowanków do gry w pierwszej drużynie – powiedział dyrektor operacyjny klubu Łukasz Sikora.