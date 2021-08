Trener Sandecji po porażce: Jak mamy grać? Niedziela, czwartek i znów niedziela

Sądeczanie, którzy przed starciem z tyszanami dowodzonymi przez trenera Artura Derbina mieli w swoim dorobku dwa zwycięstwa, remis i porażkę, tym razem wrócili do domu bez punktów. GKS wygrał 2:1 po golach Nemanji Nedića i Krzysztofa Wołkowicza, zaś dla gości honorowe trafienie zanotował Dawid Błanik.

- Gratulacje dla Artura Derbina za zdobycie trzech punktów. Były to dla niego bardzo ważne punkty. Na obronę wyniku chciałbym powiedzieć, że ktoś kto układa ten terminarz, niech przyjdzie do szatni i powie nam jak mamy grać, kiedy gramy niedziela, czwartek, praktycznie w piątek rano przyjeżdżamy i w niedzielę znowu gramy. To dwa dni różnicy w regeneracji na korzyść Tychów – przyznał szkoleniowiec Sandecji.

- Po raz kolejny dostaliśmy karnego, chciałbym by VAR był jak najszybciej używany, bo wówczas w takich sytuacjach będzie można to jakoś logicznie wytłumaczyć. Biorę tę porażkę na siebie. Chłopcy dali dzisiaj z siebie sto, sto dwadzieścia procent, dostaliśmy prezent w postaci pierwszej bramki, ale w drugiej połowie mieliśmy kilka sytuacji, kiedy mogliśmy strzelić gola. Być może zabrakło tej świeżości, regeneracji, ale niestety przegrywamy i walczymy dalej w kolejnych wyjazdowych meczach – dodał.