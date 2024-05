Trener Wisły Kraków Albert Rude po porażce z Lechią: Jeśli ktoś myśli, że Wisła się podda, popełnia bardzo, bardzo duży błąd

Trener Wisły Albert Rude powiedział: - Za nami bardzo złożony, wielowątkowy mecz. Myślę, że zaczęliśmy bardzo dobrze. Dwa razy wyszliśmy na prowadzenie, ale później źle zarządziliśmy meczem przy prowadzeniu. To był moment, w którym musieliśmy częściej atakować, mieć więcej piłki, lepiej kontrolować mecz. Rywal zaczął grać bardzo dobrze. W tej części meczu trochę cierpieliśmy. Nie mogliśmy utrzymać naszego prowadzenia do przerwy. W drugiej połowie wszystko stało się bardzo trudne. Dwie czerwone kartki, dwa rzuty karne. Ten zły dzień przytrafił się w najgorszym możliwym czasie przeciwko najsilniejszej drużynie w lidze. Muszę powiedzieć, że mimo to drużyna wciąż szła do przodu. W dziesięciu, później w dziewięciu, wciąż szliśmy po swoje. Do końca, próbowaliśmy atakować, próbowaliśmy grać swoją piłkę. Zdobyliśmy bramkę. Staraliśmy się grać do końca, by uratować choćby punkt. To nie wystarczyło, ale muszę powiedzieć, że próbowaliśmy do ostatniego momentu tego meczu.

Zapytany czy nie żałuje, że nie zmienił Davida Junki już w przerwie, bo miał on już na koncie żółtą kartkę, odparł: - Nie sądzę. Myślę, że on grał bardzo dobrze, intensywnie w obronie. Szybko dostał żółtą kartkę, ale jest doświadczonym zawodnikiem i radził sobie z tym dobrze. Oczywiście, gdy zawodnik dostaje żółtą kartkę i musisz go zmienić to często jest to trudna decyzja, ale w tej sytuacji wszystko było pod kontrolą. Takie rzeczy mogą zdarzyć się w meczu, przytrafiło się to Davidowi. To wszystko. Musieliśmy sobie z tym poradzić.

Wcześniej boisko znów musiał opuścić Bartosz Jaroch. I jak podkreśla trener Rude, nie miało to nic wspólnego z taktyką: - Nie, to nie była zmiana taktyczna. To był problem fizyczny, który musimy sprawdzić.

Wisła bardzo źle weszła w drugą połowę. Zapytany dlaczego jego zdaniem tak to wyglądało, trener „Białej Gwiazdy” odparł: - Nie mam na to odpowiedzi. Muszę dokładnie przeanalizować mecz. Muszę przyznać, że trudno było zarządzać sytuacją boiskową gdy dostaliśmy taką bramkę na 2:2. W takich okolicznościach, w końcówce pierwszej połowy, gdy mieliśmy już prawie pewne prowadzenie 2:1 i została minuta do końca. I nagle, bum, 2:2. Było trudno by tym zarządzić. Jeśli chodzi o taktykę i to, co się wydarzyło, muszę to dokładnie przeanalizować.

Na koniec Albert Rude został zapytany o sytuację w tabeli i to czy wierzy, że jest w stanie jeszcze podnieść ten zespół w ostatnich meczach sezonu, które przesądzą o tym czy Wisła w ogóle w barażach zagra? Hiszpan powiedział: - Bardzo dobre pytanie. Po pierwsze, musimy zrozumieć, że sami wpędziliśmy się w tę sytuację. To nie wina nikogo innego. Przez cały sezon nie mieliśmy stabilnych występów, a w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy wygrać ostatnie dwa mecze. Więc pierwszą rzeczą jest zaakceptowanie tej sytuacji. Musisz być odpowiedzialny za swoje błędy. A druga rzecz, tak jak widzieliście dzisiaj, mimo gry w dziewięciu próbowaliśmy naciskać, próbowaliśmy iść do przodu, strzeliliśmy gola. Tak będzie do końca, również pod względem nastawienia. Jeśli ktoś myśli, że Wisła się podda, popełnia bardzo, bardzo duży błąd, ponieważ my się nigdy nie poddamy. Będziemy dalej dążyć do osiągnięcia naszego celu. To jest w naszym DNA. Zrobiliśmy to wiele razy w tym sezonie. Zrobiliśmy to w sytuacjach granicznych, w różnych meczach, również w finale pucharu. Udowodniliśmy, że potrafimy odwrócić nasze losy, wierzę w moich zawodników. Wierzę w tę szatnię, i wierzę, że możemy to zrobić.