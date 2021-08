Trenerzy po meczu Bruk-Bet Termalica – Cracovia. Probierz: Udało się zneutralizować atuty Termaliki. Lewandowski: Daliśmy się zaskoczyć.

Probierz: Ważny był gol na 1:0

Michał Probierz, trener Cracovii: - Wiedzieliśmy, że jest to bardzo trudny teren i ciężko się tutaj gra. Mecz sparingowy, który tu był pokazał nam, że musimy być bardzo skoncentrowani. Udało się nam zneutralizować atuty Termaliki. Mieliśmy momenty bardzo dobrej gry w I połowie, ale nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji. Potem ten mecz się wyrównał, Termalika miała dwie groźne okazje. W II połowę weszliśmy dobrze, bo mieliśmy serię rzutów rożnych, utrzymywaliśmy się przy piłce.

Ważne, że strzeliliśmy na 1:0, a potem zdobyliśmy drugą bramkę po bardzo dobrze rozegranym stałym fragmencie gry, następnie niepotrzebnie wprowadziliśmy trochę nerwowości sami sobie. Widać było, że te mecze, te emocje nas trochę kosztują. Zawodnicy wiedzieli, że tych meczów nie wygrywaliśmy.

Szkoleniowiec odniósł się do naszej piątkowej publikacji:

- Wydaje mi się, że tak poważna gazeta nie powinna w taki sposób odnosić się, jest to stek kłamstw i pomówień, jeżeli chodzi tak samo i o anonimowość. Nie wypada w taki sposób obrażać i trenera i klub.

Tyle trener. Kibice sami mogą wyrobić sobie zdanie, czy rzeczywiście trener został obrażony i czy są to bzdury, wszystko jest w materiale poniżej.