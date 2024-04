Trzy nowe wystawy w MOCAK-u opowiadają o naszej rzeczywistości

„W czasie pokoju zwykle staram się rysować z uśmiechem na ustach, używając sarkazmu i lekkiej prowokacji. Jednak 7 października, w dniu barbarzyńskiego ataku Hamasu na Izrael, zmienił się sposób, w jaki pracuję. Pociągnięciami ołówka i pędzla staram się wspierać mój naród, dawać siłę rodzinom zakładników, wyrażać współczucie dla tych, którzy stracili matki, ojców, córki, synów, siostry i braci, wykazywać empatię z osobami rannymi i straumatyzowanymi oraz ludźmi, którzy zostali uchodźcami we własnym kraju” – wyjaśnia artysta.

- Nie włączamy się w analizę polityki Izraela i Palestyny, robimy wystawę – tłumaczy Maria Anna Potocka, odpowiadając na zarzuty, że w trakcie konfliktu w Strefie Gazy promuje izraelskiego artystę. - Prace, które pokazujemy na wystawie powstały wcześniej niż najbardziej dramatyczne wydarzenia w Strefie Gazy. To wystawa krytyczna wobec polityków Izraela i wobec polityków rosyjskich. Jest to konwencja komiksowa, która gra zmniejszaniem wagi powagi. Niektóre tematy umierają z nadmiaru powagi, nie dają się przekazać, wymagają zabiegu karykatury. To samo zrobił Spiegelman w głośnym „Mouse”.