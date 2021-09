„Tu byliśmy”. Spotkanie z Tadeuszem Rolke i promocja albumu

Album "Tu byliśmy" opowiada historię społeczności, która w połowie XX wieku zniknęła prawie całkowicie z polskiego krajobrazu - polskich Żydów. Wszystkie fotografie zawarte w cyklu to zdjęcia współczesne, wykonane w miejscach z którymi chasydzi utożsamiają swoją historię, w których żyli i mieszkali, ale również mogli przebywać i oddziaływać, nawet pośrednio na lokalne społeczności żydowskie.

Tadeusz Rolke podjął próbę oddania klimatu i nastroju, który mógł być udziałem tej społeczności. Stąd dbałość o to, by fotografowane obiekty: domy, zaułki, podwórka, fragmenty tzw. małej architektury czy nawet elementy krajobrazu by zawierały w sobie coś więcej niż tylko wyimaginowaną warstwę materialnej rzeczywistości.

Tadeusz Rolke kontynuuje dokumentalny zapis tego, co na swoich zdjęciach zdołał jeszcze tuż przed wybuchem II wojny światowej zapisać inny fotograf kronikarz żydowskiego losu, Roman Vishniac. Z tym, że na tych współczesnych fotografiach nie ma już żywych ludzi, jest tylko bardzo delikatna próba zapisania pewnego klimatu, którego symbolicznego istnienia nikt wcześniej nie przeczuwał, a który wraz z nieubłaganie upływającym czasem będzie blakł i znikał.