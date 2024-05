Tygryski Chełmek pokazały „pazurki”, wygrywając Puchar Tymbarku w Małopolsce (U-10). Teraz kierunek Warszawa

Mistrzowski zespół tworzący „Tygryski” rekrutuje się głównie spośród chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmku, ale nie tylko. Do drużyny należą także chłopcy z innych szkół chełmeckiej gminy.

- Regulamin Pucharu Tymbarku zabrania wystawienia drużyn łączonych z kilku szkół – wyjawia Konrad Karaśkiewicz, pracujący na co dzień z chłopcami w KS Chełmek. - To dlatego w Wadowicach wystawiliśmy ekipę opartą na SP 2 z Chełmka, która stanowiła jedną trzecią tego, czym dysponujemy na co dzień.