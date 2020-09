Tyniec. Mężczyzna, który tańczył na ołtarzu, wyraża żal z powodu tej sytuacji

- Uczestnicy imprezy - jak można było zaobserwować - byli często pod silnym wpływem narkotyków i alkoholu. Jeden z uczestników, wtargnąwszy do świątyni Opactwa, sprofanował jej ołtarz, tańcząc na nim rozebrany - napisał w interpelacji do prezydenta miasta radny Marek Sobieraj.

Incydent wydarzył się w kościele opactwa 23 sierpnia w godzinach popołudniowych, w trakcie próby przed koncertem (wcześniej pojawiła się informacja, że wydarzenie miało miejsce w trakcie występu, ale została sprostowana przez przedstawicieli Opactwa) Krakowskiego Kwintetu Harfowego i organisty Dariusza Bąkowskiego-Koisa. Dokładny przebieg tego zdarzenia opisał nam brat Grzegorz Hawryłeczko, rzecznik opactwa Benedyktynów w Tyńcu.

- Rozebrany do pasa mężczyzna wszedł do prezbiterium, gdzie znajdowali się muzycy: przechadzał się po nim, stał przez chwilę przy tabernakulum, potem zaś wszedł na ołtarz, przygotowany do odprawienia Mszy Świętej wieczornej. Zmusiło to wykonawców do przerwania próby. Mnich, który zaraz zjawił się na miejscu, próbował wyprosić mężczyznę z kościoła, lecz kontakt z nim był utrudniony: mężczyzna wpadał w skrajne stany emocjonalne i nie chciał pozostać w jednym miejscu. Mnich wezwał policję, która po przyjeździe skuła go i wezwała karetkę; ta według naszych informacji zabrała go na obserwację do szpitala - mówi rzecznik.