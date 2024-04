Uczniowie będą sadzić kukurydzę przy szkołach. Akcja „Popcorn prosto z ogródka”

- Celem akcji „Popcorn prosto z ogródka”, organizowanej przez projekt FruitPrint.pl i wspieranej przez Urząd Miasta Krakowa – fundatora nagród, jest promowanie kontaktu z naturą i jej pozytywnego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne. Uczniowie zyskają też nowe praktyczne umiejętności i poznają wartość samodzielnej produkcji jedzenia. Na każdym etapie akcji będą mogli liczyć na profesjonalnie porady i wskazówki dotyczące uprawy - informuje krakowski magistrat.

Zapisy dla placówek edukacyjnych prowadzone są na stronie: fruitprint.pl/popcorn2024. Zbliża się termin siania kukurydzy, więc to ostatni dzwonek, by dołączyć do wartościowej zabawy!

Poza Urzędem Miasta Krakowa partnerami akcji są wydawnictwo edukacyjne Nowa Era, producent nasion PlantiCo, wydawnictwo Nasza Księgarnia oraz pasjonaci ogrodnictwa naturalnego – „Ogrodnictwo Intuicyjne – Permakultura TV”, „Naturalnie o ogrodach”, Fundacja „Żywe Siedliska”, Ramsey United oraz profesor nauk biologicznych Łukasz Łuczaj.