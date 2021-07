Uderzenie w międzynarodową grupę przestępczą, która przemycała narkotyki. Zatrzymano kolejne cztery osoby. Znaleziono marihuanę i amfetaminę

Zatrzymani usłyszeli zarzuty i na wniosek prokuratora zostali tymczasowo aresztowani. Funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 10 kilogramów haszyszu i marihuany o wartości prawie 200 tys. zł oraz cztery litry płynnej amfetaminy. Mogła posłużyć do produkcji nawet 16 kilogramów tego narkotyku, wartego co najmniej 320 tys. złotych.

Dotychczas Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie skierował w tej sprawie cztery akty oskarżenia wobec 18 osób. Miały wchodzić w skład międzynarodowej grupy przestępczej. Pięciu oskarżonych zostało już prawomocnie skazanych.

Ostatnio zatrzymanym osobom prokurator przedstawił zarzuty przemytu znacznych ilości marihuany, a następnie wprowadzenia jej do obrotu na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Grozi za to do 15 lat więzienia.