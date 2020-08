Ukradli paliwo z maszyn budowlanych i wpadli w ręce policjantów

- Wyłamali korki wlewu paliwa do dwóch koparek, po czym wypompowali ze zbiorników olej napędowy, a napełnioną nim stalową beczkę zapakowali do bagażnika swojego samochodu - relacjonuje Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. - Kiedy złodzieje zauważyli przejeżdżający obok patrol policji, uruchomili pojazd i próbowali odjechać, co wzbudziło zainteresowanie mundurowych.

Ostatecznie mężczyźni trafili do pomieszczeń dla zatrzymanych sądeckiej komendy i przyznali się do wypompowania z maszyn łącznie 60 litrów paliwa. Teraz cała czwórka odpowie za kradzież z włamaniem, za co grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.