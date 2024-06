Ulewa w Krakowie daje się we znaki. Straż pożarna ma pełne ręce roboty

O północy z poniedziałku na wtorek, 3 na 4 czerwca doszło do wypadku na ul. Zabłocie. Jedna osoba została ranna, doznała wielu złamań. Kierowca z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w…

11.00 - Jak słyszymy w Stanowisku Kierowania Komendanta PSP w Krakowie, strażacy od północy wyjeżdżali do ponad 108 akcji. W ciągu ostatniej godziny było to 40 akcji. Najczęściej strażacy wyjeżdżali do zalań ulic, posesji, kilku powalonych drzew i zatkanych przepustów. - Aktualnie trwają działania w dzielnicy Bieżanów-Prokocim. Zabezpieczamy brzegi Drwinki i Serafy przy pomocy podwyższeń i worków z piaskiem. Przewróciło się drzewo i powoduje tamowanie wody z rzeki na ulicy Bieżanowskiej, 20 cm wody w garażu podziemnym na uliy Czechów i zalaną posesję w Mogilanach. Między Aleją Pokoju, a ulicą Ofiar Dąbia zalany wiadukt kolejowy czy zalanie piwnicy na ul. Działkowej.