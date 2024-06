Ulewa w Krakowie daje się we znaki. Zalane ulice i korki w mieście. I ostrzeżenie: wzrasta poziom wód na Serafie i Drwini

Ulewy w Krakowie. Trudny wtorek na drogach

O północy z poniedziałku na wtorek, 3 na 4 czerwca doszło do wypadku na ul. Zabłocie. Jedna osoba została ranna, doznała wielu złamań. Kierowca z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w…

Małopolska Policja podaje ponadto, że w związku z podtopieniami spowodowanymi ulewnymi deszczami na kilku ulicach występują utrudnienia drogowe. "Problemy z przejazdem są na ul. Prądnickiej pod wiaduktem oraz na skrzyżowaniach: ul. Półłanki z ul. Chriso Botewa, ul. Podmokłej z ul. Marcika, al. Pokoju z ul. Dąbską, ul. Turowicza z ul. Tischnera, a także na ul. Kosocickiej i ul. Śliwiaka. Utrudnienia występują też na Zakopiance na wysokości Centrum Handlowego gdzie doszło do zderzenia samochodu osobowego z tramwajem. Dwie osoby jadące samochodem zostały poszkodowane i zabrane do szpitala w stanie nie zagrażającym życiu. Ruch w kierunku Zakopanego odbywa się jednym pasem. Z uwagi na trudne warunki pogodowe zachowajmy szczególną ostrożność".

11.00 - Jak słyszymy w Stanowisku Kierowania Komendanta PSP w Krakowie, strażacy od północy wyjeżdżali do ponad 108 akcji. W ciągu ostatniej godziny było to 40 akcji. Najczęściej strażacy wyjeżdżali do zalań ulic, posesji, kilku powalonych drzew i zatkanych przepustów.