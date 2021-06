Uście Gorlickie. Kończy się budowa nowego posterunku policji. Inwestycja kosztowała pięć mln zł

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Nowy komisariat powstał od podstaw - to dwukondygnacyjny budynek administracyjno-biurowy, zagospodarowany został także przyległy do niego teren. Zaprojektowana powierzchnia użytkowa to ponad 350 metrów kwadratowych, obiekt jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

Umowa z wykonawcą została podpisana w październiku 2019 roku. Wówczas komendantem wojewódzkim policji był Krzysztof Pobuta. Przyjechał do Uścia, by wziąć udział w oficjalnym zawarciu tejże umowy. Podkreślał: od szeregu lat realizujemy program, który ma zbliżyć policję do obywateli. Opiera się on na trzech filarach. To nowa rola dzielnicowego, krajowa mapa zagrożeń i odtwarzanie posterunków.