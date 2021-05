Uspokój ciało i umysł. Niekonwencjonalny serial "Świat spokoju" w aplikacji HBO GO

„Świat spokoju” to zupełnie nowy rodzaj rozrywki, który łączy wciągające obrazy przyrody z narracją największych gwiazd show-biznesu – Mahershali Aliego, Priyanki Chopry, Idrisa Elby, Oscara Isaaca, Nicole Kidman, Zoë Kravitz, Lucy Liu, Cilliana Murphy’ego, Keanu Reevesa oraz Kate Winslet. Półgodzinne odcinki są antidotum na współczesną, przytłaczającą rzeczywistość i zabierają widzów we wciągającą wizualną i dźwiękową podróż do innego świata.