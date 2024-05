W Bochni rusza drugi punkt obsługi turystycznej kopalni. Znajduje się przy rynku, nieopodal Szybu Sutoris

- Potrzeby takiego punktu w centrum były od lat, słyszeliśmy postulaty, żeby coś takiego powstało - mówi Krzysztof Zięba, prezes Kopalni Soli Bochnia. - Będzie to biuro obsługi turystycznej kopalni, czyli punkt sprzedaży biletów do kopalni na wszystkie nasze usługi, również z początkiem w Szybie Campi i z wyjściem Szybem Sutoris. Przewidujemy tam również sprzedaż wybranych pamiątek, związanych z kopalnią, które cieszą się dużym zainteresowaniem, czyli sole kosmetyczne, lampy solne, na które jest niezmiennie wysokie zapotrzebowanie.

Do tej pory punkt obsługi turystów Kopalni Soli Bochnia znajdował się przy Szybie Campi, z dala od centrum. Wraz z uruchomieniem jesienią 2023 roku nowej podziemnej trasy turystycznej "Solny Świadek", która ma swój początek w Szybie Sutoris w ścisłym centrum, władze kopalni postanowiły utworzyć punkt obsługi turystów również w tej lokalizacji.

Lokal znajduje się w kamienicy Rynek 14. Ponieważ wcześniej by wykorzystywany do innych funkcji, jak sklep rybny, a ostatnio kebab, konieczna była jego modernizacja, którą kopalnia wykonała we własnym zakresie. Z myślą o turystach wykonano m.in. toalety.

Prezes kopalni zwraca uwagę, że uruchomienie biura obsługi turystycznej w centrum to dowód dobrej współpracy kopalni z miastem. - Lokal został kopalni użyczony przez miasto na okres pięciu lat. Myślę, że jest to pewien spójnik, który pozwoli na potwierdzenie dobrej współpracy z miastem. Liczę na to, bo ograniczenia wynikające z braku ruchu turystycznego wokół Szybu Sutoris wynikały m.in. z przedłużającego się remontu płyty rynku. Nowa trasa turystyczna kopalni „Solny świadek”, która zaczyna się w nadszybiu Szybu Sutoris, została uruchomiona dopiero w październiku 2023 roku. Jestem przekonany, że wkroczymy w ten sezon z nową ofertą i ruch turystyczny w centrum miasta będzie zauważalny nie tylko z powodu działań kopalni, ale i samego miasta - mówi Krzysztof Zięba.