W "Dojrzałym kinie" krakowscy seniorzy zobaczą "Niepamięć"

„Dojrzałe kino” to cykl Kina Pod Baranami zorganizowany z myślą o krakowskich seniorach. Od blisko dziesięciu lat w środy o godz. 11 mają oni możliwość obejrzenia premierowych filmów oraz podyskutowania o nich. Gospodynią spotkań jest znana krakowska filmoznawczyni Maria Malatyńska, której prelekcje poprzedzają seanse „Dojrzałego kina”, a po pokazach amatorzy kina mogą wymienić uwagi podczas dyskusji.

7 lipca o godzinie 11.00, w ramach cyklu, krakowscy seniorzy zobaczą film "Niepamięć". Ta współczesna i jednocześnie umieszczona poza czasem opowieść przenosi widzów do Aten, gdzie panuje epidemia amnezji. Główny bohater, Aris, ma numer 14842 w szpitalnym oddziale dla osób z zaburzeniami pamięci. Pewnego dnia Aris wyszedł z domu, wsiadł do autobusu, jednak już na pętli nie wiedział ani kim jest, ani gdzie mieszka, ani co przeżył. Takim jak on daje się szansę – mogą stworzyć sobie nową tożsamość i nowe wspomnienia.