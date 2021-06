W internecie kwitnie handel fałszywymi wynikami testu na koronawirusa. Za 200 zł można kupić też lewe zaświadczenie o szczepieniu

Dopytuję jeszcze czy zaświadczenie jest na pewno respektowane podczas kontroli na granicy.

- Żaden z naszych klientów nie miał problemu zarówno na granicy jak i na lotniku okazując to zaświadczenie - odpisuje sprzedawca.

Na czarnym rynku oszuści chętnie podrabiają m.in. dokumenty wydawane przez największą sieć laboratoriów w Polsce - Diagnostyka. O tym procederze firma poinformowała już prokuraturę. Postępowanie jest w toku. Ponadto po pojawieniu się tzw. fałszywek labolatorium zdecydowało się na wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń.

- Jest to między innymi podpis kwalifikowany ze znacznikiem czasu, który pozwala na pierwszy rzut oka rozpoznać czy mamy do czynienia z autentycznym dokumentem, czy z jego podróbką. Dodatkowo każdy, także służby graniczne mogą wpisać nr zlecenia i datę urodzenia sprawdzając czy zaświadczenie wyszło z Diagnostyki. Jeśli po wpisaniu danych do https://wyniki.diag.pl/ nie pojawi się zlecenie o podanym numerze, to znaczy, że takie badanie nie istnieje, że nie zostało wykonane, a dokument jest fałszywy