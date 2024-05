W krainie animacji z japońskiego studia Ghibli: maraton filmowy z anime 18 maja w Kinie Pod Baranami

Nagrodzony Oscarem dla Najlepszego Filmu Animowanego i Złotym Niedźwiedziem festiwalu w Berlinie film "Spirited Away: W krainie bogów" to podróż wykraczająca poza granice wyobraźni. W tej kultowej animacji duchy i fantastyczne istoty przeplatają się z szintoistyczną tradycją duchową oraz refleksją na temat przemian zachodzących w japońskim społeczeństwie.

Hayao Miyazaki, japoński twórca filmów animowanych, to prawdziwa ikona kina. Laureat dwóch Oscarów, założyciel legendarnego studia Ghibli, od ponad czterech dekad zaprasza widzów do wyjątkowego świata swojej wyobraźni. Podczas nocnego maratonu w Kinie Pod Baranami będzie można zobaczyć trzy filmy anime autorstwa mistrza z Kraju Kwitnącej Wiśni.

RUCHOMY ZAMEK HAURU | HAURU NO UGOKU SHIRO

reż. Hayao Miyazaki, Japonia 2004, 119'

Nieśmiała Sophie pracuje w sklepie z kapeluszami, należącym niegdyś do jej ojca. Pewnego dnia dziewczyna spotyka tajemniczego mężczyznę, który ratuje ją z opresji, używając swoich czarodziejskich mocy. Zazdrosna o względy młodzieńca wiedźma rzuca na Sophie straszliwą klątwę i przemienia ją w 90-letnią staruszkę. Szukając sposobu na zdjęcie uroku, dziewczyna trafia do ruchomego zamku, należącego do czarodzieja Hauru.

SPIRITED AWAY: W KRAINIE BOGÓW | SEN TO CHIHIRO NO KAMIKAKUSHI

reż. Hayao Miyazaki, Japonia 2001, 124’

W trakcie przeprowadzki do nowego domu dziesięcioletnia Chihiro wraz z rodzicami przypadkowo trafia do tajemniczego, opuszczonego miasteczka. Ku swojemu przerażeniu dziewczynka odkrywa, że to kraina zamieszkana przez bóstwa i duchy, a jej rodzice zostali przemienieni... w świnie! To kara za spożycie pokarmu przeznaczonego dla bogów. Aby ocalić rodziców, Chihiro będzie musiała rozpocząć pracę u potężnej wiedźmy Jubaby. Czy dziewczynce uda się zdjąć klątwę i wrócić do świata ludzi?