W Krakowie będą się szkolili, jak odpowiedzialnie sprzedawać... alkohol. Będą ćwiczenia umiejętności praktycznych Marcin Banasik

Udział w szkoleniu ma szczególne znaczenie ze względu na to, że przestrzeganie zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nieletnim jest warunkiem korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Jaroslaw Jakubczak/ Polska Press

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie we współpracy z Wydziałem Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa organizują szkolenie skierowane do osób, które w swojej praktyce zawodowej zajmują się sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych. Szkolenie odbędzie się 5 września w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Rozrywka 1, w godz. od 11.00 do 15.00.