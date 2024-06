W Krakowie odsłonięto tablicę upamiętniającą postać pierwszego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Wykładowca

To tutaj, w murach tej placówki, ówczesnej Szkoły Podoficerów Pożarnictwa swoją karierę pożarniczą, jako wykładowca, rozpoczął podporucznik pożarnictwa Feliks Dela. W 1984 r. Komendant Główny straży pożarnych powołał go na stanowisko komendanta krakowskiej Szkoły Chorążych Pożarnictwa. Już wówczas dał się poznać jako wymagający od siebie i innych profesjonalista. Jego upór doprowadził do stworzenia jednej z najlepszych szkół pożarniczych w kraju – przypomniał w swoim przemówieniu Komendant Główny PSP.