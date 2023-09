W Krakowie powstanie kolejne zabezpieczenie przed powodzią. Przy ul. Udzieli w Bieżanowie zostanie wybudowany zbiornik retencyjny

- To kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców Bieżanowa. Pewne już jest, że zbiornik powstanie na czterech gminnych działkach o powierzchni ok. 60 arów. Wedle przygotowanej przez KEGW „Wariantowej Koncepcji Odwodnienia dla osiedli Rybitwy i Przewóz” sugerowana pojemność zbiornika w tym miejscu to 4,3 tys. m³ wody - informuje jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.